Мотоциклы «Урал» подорожали на 18% с марта
- РИА Новости
«С начала марта наша продукция поднялась в цене в среднем на 18%. Но даже с учётом данного фактора нынешние цены далеко не самые большие за эксклюзивный товар. Все мотоциклы Ural собираются вручную», — отметил Кузнецов в разговоре с «Газетой.Ru».
В перспективе цены на «Уралы» не будут снижаться, добавил гендиректор компании.
Сегодня мотоциклы с приводом на коляску стоят более 1 млн рублей, уточнил он.
Ранее автоэксперт Пётр Баканов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию на рынке подержанных машин.