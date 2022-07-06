Мотоциклы «Урал» подорожали на 18% с марта

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Генеральный директор представительства Ural в Москве Денис Кузнецов рассказал, что мотоциклы «Урал» после введения антироссийских санкций подорожали на 18% с марта.
Мотоциклы «Урал» подорожали на 18% с марта
  • РИА Новости

«С начала марта наша продукция поднялась в цене в среднем на 18%. Но даже с учётом данного фактора нынешние цены далеко не самые большие за эксклюзивный товар. Все мотоциклы Ural собираются вручную», — отметил Кузнецов в разговоре с «Газетой.Ru».

В перспективе цены на «Уралы» не будут снижаться, добавил гендиректор компании.

Сегодня мотоциклы с приводом на коляску стоят более 1 млн рублей, уточнил он.

Ранее автоэксперт Пётр Баканов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию на рынке подержанных машин.

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