В «Турпомощи» перечислили перспективные направления для автотуризма
- РИА Новости
В разговоре с Nation News он отметил, что популярными будут страны СНГ, которые граничат с Россией. Это Белоруссия и Казахстан, Абхазия, а также Южная Осетия.
«Если Китай в этом году снимет все свои пандемийные ограничения, то для российских туристов — с условием развития логистических моментов — вполне мог бы стать популярным направлением», — добавил Осауленко.
Ранее директор по развитию и коммуникациям Tvil.ru Оксана Шустикова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказалась об электронных путёвках.