В «Турпомощи» перечислили перспективные направления для автотуризма

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал, куда смогут выехать на отдых россияне на машине и какие туристические направления будут пользоваться популярностью в 2022 году.

В разговоре с Nation News он отметил, что популярными будут страны СНГ, которые граничат с Россией. Это Белоруссия и Казахстан, Абхазия, а также Южная Осетия.

«Если Китай в этом году снимет все свои пандемийные ограничения, то для российских туристов — с условием развития логистических моментов — вполне мог бы стать популярным направлением», — добавил Осауленко.

Ранее директор по развитию и коммуникациям Tvil.ru Оксана Шустикова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказалась об электронных путёвках.