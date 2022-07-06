В «Турпомощи» перечислили перспективные направления для автотуризма

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Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал, куда смогут выехать на отдых россияне на машине и какие туристические направления будут пользоваться популярностью в 2022 году.
В «Турпомощи» перечислили перспективные направления для автотуризма
  • РИА Новости

В разговоре с Nation News он отметил, что популярными будут страны СНГ, которые граничат с Россией. Это Белоруссия и Казахстан, Абхазия, а также Южная Осетия.

«Если Китай в этом году снимет все свои пандемийные ограничения, то для российских туристов — с условием развития логистических моментов — вполне мог бы стать популярным направлением», — добавил Осауленко.

Ранее директор по развитию и коммуникациям Tvil.ru Оксана Шустикова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказалась об электронных путёвках.

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