Замглавреда RT Белкина заявила о готовности канала развивать международные проекты для молодёжи

Заместитель главного редактора RT Анна Белкина заявила о готовности телеканала развивать международные проекты для молодёжи.

Об этом она сказала в ходе панельной дискуссии «Евразия — пространство новых возможностей для молодых лидеров» на Международном молодёжном фестивале «Манжерок» в Республике Алтай.

«Сюда приехала совершенно нециничная, в нужной мере реалистичная молодежь. Мы понимаем, что мы сейчас в очень сложной геополитической ситуации находимся, но люди хотят служить своему государству, служить своей стране и региону. И едут сюда с энтузиазмом, едут сюда с идеями. Я думаю, такие фестивали — очень важная опорная точка для разного рода развития, потому что, как все мы знаем, в современном мире молодёжь у нас предприимчивая», — заявила она.

Кроме того, Белкина рассказала о проекте «Школа RT», также способствующем объединению молодёжи.

Она отметила, что «Школа RT» — это программа по повышению квалификации для людей, которые хотят работать в журналистике.

«Опыт, которому там учим, — он применим и в других сферах. Это такой технический опыт, который молодые профессионалы и студенты тоже смогут прийти, получить на RТ и потом вернуться в свои страны и поделиться уже там со своими коллективами», — добавила Белкина.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов заявил, что он бы «не сосредотачивался на евразийском векторе как на чём-то тотемном».

«Наша с вами страна, Россия, — она изначально многовекторная. То есть мы не можем развиваться только туда или только туда. Нам надо развиваться везде, в любые страны. Для этого предстоит проделать огромную работу. Условно говоря, если мы про Европу, которая там закрывается, уходит, капризничает, балуется, то, ну, она всё равно перестанет это делать. И все страны, которые здесь представлены, так или иначе в любом случае будут работать и с Европой тоже», — сказал он.

Международный молодёжный фестиваль «Манжерок» проходит с 5 по 10 июля в Республике Алтай. Он собрал более 500 молодых политиков из Белоруссии, Армении, Таджикистана, Китая, Казахстана, Молдавии, Азербайджана, Сирии и других стран онлайн и офлайн.

Основной целью фестиваля является объединение молодых политических лидеров и соотечественников из стран Евразии.