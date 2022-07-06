ТАСС: бортпроводник устроил стрельбу из окна дома в подмосковной Апрелевке

Короткая ссылка
Мужчина устроил стрельбу из окна жилого дома в подмосковной Апрелевке. Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, он работает бортпроводником в одной из российских авиакомпаний.
ТАСС: бортпроводник устроил стрельбу из окна дома в подмосковной Апрелевке
  • РИА Новости

Отмечается, что подозреваемый задержан.

Ранее сообщалось, что житель подмосковной Апрелевки устроил стрельбу холостыми патронами из окна квартиры жилого дома.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить