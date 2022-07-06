ТАСС: бортпроводник устроил стрельбу из окна дома в подмосковной Апрелевке

Мужчина устроил стрельбу из окна жилого дома в подмосковной Апрелевке. Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, он работает бортпроводником в одной из российских авиакомпаний.

РИА Новости

Отмечается, что подозреваемый задержан. Ранее сообщалось, что житель подмосковной Апрелевки устроил стрельбу холостыми патронами из окна квартиры жилого дома.