ТАСС: бортпроводник устроил стрельбу из окна дома в подмосковной Апрелевке
Мужчина устроил стрельбу из окна жилого дома в подмосковной Апрелевке. Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, он работает бортпроводником в одной из российских авиакомпаний.
- РИА Новости
Отмечается, что подозреваемый задержан.
Ранее сообщалось, что житель подмосковной Апрелевки устроил стрельбу холостыми патронами из окна квартиры жилого дома.
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