Аналитик Муртазин спрогнозировал рост цен на смартфоны в ближайшее время

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Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, что будет с ценами на смартфоны в России в ближайшее время.
Аналитик Муртазин спрогнозировал рост цен на смартфоны в ближайшее время
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По его словам, цены на технику меняются в зависимости от параллельного импорта и курса рубля.

«Сейчас есть трансграничная торговля, она предлагает цены достаточно низкие. Курс сейчас слабеет для рубля, поэтому мы увидим рост стоимости в ближайшие две недели. Но в рознице цены всё равно выше, поэтому в ближайшее время мы увидим запоздалую реакцию в минус 10% на мелкую электронику: смартфоны, планшеты и компьютеры», — спрогнозировал Муртазин.

Ранее заместитель главного редактора «За рулём» Никита Гудков в беседе с газетой «Известия» прокомментировал ситуацию с ценами на автомобили в России.

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