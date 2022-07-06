Опрос показал, кого россияне считают самыми нежелательными соседями по подъезду

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Страховая компания «Росгосстрах» провела опрос и выяснила, что 59% россиян не хотели бы соседствовать с наркоманами, людьми, страдающими алкоголизмом и обладающими низкой социальной ответственностью.
Опрос показал, кого россияне считают самыми нежелательными соседями по подъезду
  • РИА Новости

Также участники опроса признались, что у них не вызывают симпатии грязнули (6%) и шумные дети (6%).

Наряду с этим, как пишет издание «Вести Подмосковье», исследование показало, что 45% опрошенных пытались урегулировать возникавшие бытовые конфликты с соседями напрямую.

Ещё 5% респондентов отметили, что пробовали разрешить проблемы, размещая обличающие записки в публичном пространстве (в лифте или на входной двери подъезда).

Ранее газета «Известия» опубликовала данные исследования, проведённого Российским государственным социальным университетом, согласно которым большинство россиян не работают по специальности, полученной в вузе. 

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