Орден «Родительская слава» в Подмосковье получили 11 семей

Орден «Родительская слава» в Московской области получили 11 семей.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

Родители и опекуны Подмосковья, награждённые орденом «Родительская слава», получают 500 тысяч рублей с 1 июня 2022 года. Раньше выплата составляла 100 тысяч. Выплата за медаль ордена стала новой в этом году, за неё родители получают 200 тысяч рублей.

Ранее «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу областного правительства сообщил, что в в Калининградской области приняли новую меру поддержки для семей с детьми.