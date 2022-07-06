Орден «Родительская слава» в Подмосковье получили 11 семей

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Орден «Родительская слава» в Московской области получили 11 семей.
Орден «Родительская слава» в Подмосковье получили 11 семей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

Родители и опекуны Подмосковья, награждённые орденом «Родительская слава», получают 500 тысяч рублей с 1 июня 2022 года. Раньше выплата составляла 100 тысяч. Выплата за медаль ордена стала новой в этом году, за неё родители получают 200 тысяч рублей.

Ранее «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу областного правительства сообщил, что в в Калининградской области приняли новую меру поддержки для семей с детьми.

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