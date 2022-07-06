В Подмосковье восстановили почти 90 гектаров леса

В первом полугодии 2022 года в Подмосковье восстановили 87,4 га леса.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные комитета лесного хозяйства Московской области.

Как уточняется, деревья высаживают в рамках федерального проекта «Сохранение лесов».

Так, масштабные работы провели в лесничестве «Русский лес» — здесь высадили молодые сосны и ели на площади 29,3 га. Чуть меньше — в Егорьевском лесничестве: 20,7 га новых посадок.

Кроме того, лес восстановили в Дмитровском, Истринском, Клинском, Ногинском, Орехово-Зуевском и других лесничествах.

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