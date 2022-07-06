В Подмосковье восстановили почти 90 гектаров леса
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные комитета лесного хозяйства Московской области.
Как уточняется, деревья высаживают в рамках федерального проекта «Сохранение лесов».
Так, масштабные работы провели в лесничестве «Русский лес» — здесь высадили молодые сосны и ели на площади 29,3 га. Чуть меньше — в Егорьевском лесничестве: 20,7 га новых посадок.
Кроме того, лес восстановили в Дмитровском, Истринском, Клинском, Ногинском, Орехово-Зуевском и других лесничествах.
Ранее URA.RU сообщило, что специалисты предупредили жителей ЯНАО о сильном ветре и высокой пожароопасности.