В Подмосковье восстановили почти 90 гектаров леса

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В первом полугодии 2022 года в Подмосковье восстановили 87,4 га леса.
В Подмосковье восстановили почти 90 гектаров леса
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные комитета лесного хозяйства Московской области. 

Как уточняется, деревья высаживают в рамках федерального проекта «Сохранение лесов». 

Так, масштабные работы провели в лесничестве «Русский лес» — здесь высадили молодые сосны и ели на площади 29,3 га. Чуть меньше — в Егорьевском лесничестве: 20,7 га новых посадок.

Кроме того, лес восстановили в Дмитровском, Истринском, Клинском, Ногинском, Орехово-Зуевском и других лесничествах.

Ранее URA.RU сообщило, что специалисты предупредили жителей ЯНАО о сильном ветре и высокой пожароопасности.

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