Юрист Казанов назвал способы избежать ошибок при оформлении банковского кредита

Эксперт юридической фирмы «Ялилов и партнёры», член Ассоциации юристов России Герман Казанов рассказал россиянам, как правильно оформить кредит и избежать навязывания дополнительных услуг.

Как уточнил юрист в беседе с «Известиями», нарушением прав потребителя является условие договора о предоставлении кредита только в безналичном порядке. Кроме того, важно знать, что проценты могут начисляться только на сумму кредита — начисление процентов на проценты не допускается.

При этом Казанов подчеркнул, что заёмщик вправе отказаться от дополнительных услуг в ходе оформления кредита. В случае если гражданин согласен на предоставление этих услуг, это должно быть прописано в договоре с указанием стоимости.

Ранее лидер трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие» Александр Бородкин в беседе с kp.ru дал советы по сбережению средств.