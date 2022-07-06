Юрист Казанов назвал способы избежать ошибок при оформлении банковского кредита

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Эксперт юридической фирмы «Ялилов и партнёры», член Ассоциации юристов России Герман Казанов рассказал россиянам, как правильно оформить кредит и избежать навязывания дополнительных услуг.
Юрист Казанов назвал способы избежать ошибок при оформлении банковского кредита
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Как уточнил юрист в беседе с «Известиями», нарушением прав потребителя является условие договора о предоставлении кредита только в безналичном порядке. Кроме того, важно знать, что проценты могут начисляться только на сумму кредита — начисление процентов на проценты не допускается.

При этом Казанов подчеркнул, что заёмщик вправе отказаться от дополнительных услуг в ходе оформления кредита. В случае если гражданин согласен на предоставление этих услуг, это должно быть прописано в договоре с указанием стоимости.

Ранее лидер трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие» Александр Бородкин в беседе с kp.ru дал советы по сбережению средств.

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