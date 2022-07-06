В Ново-Переделкине построят четыре новые улицы рядом с запланированным горнолыжным склоном
- РИА Новости
«Всего проект предполагает строительство четырёх проектируемых проездов и реконструкцию участка Староорловской улицы. Вместе они организуют удобную дорожную сеть, обеспечивающую автомобильный и транспортный доступ к проектируемому горнолыжному склону, который появится рядом со станцией метро «Новопеределкино» и создадут новые автомобильные и пешеходные связи», — сообщила Княжевская.
Проект планировки разработан специалистами Института Генплана Москвы. Он охватывает территорию в 217,8 га.
Также предусмотрено строительство двух новых развязок, которые в том числе обеспечат связь с планируемой автомобильной дорогой Солнцево — Бутово — Видное.