В Ново-Переделкине построят четыре новые улицы рядом с запланированным горнолыжным склоном

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В районе Ново-Переделкино построят четыре новые улицы рядом с запланированным горнолыжным склоном, заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
В Ново-Переделкине построят четыре новые улицы рядом с запланированным горнолыжным склоном
  • РИА Новости

«Всего проект предполагает строительство четырёх проектируемых проездов и реконструкцию участка Староорловской улицы. Вместе они организуют удобную дорожную сеть, обеспечивающую автомобильный и транспортный доступ к проектируемому горнолыжному склону, который появится рядом со станцией метро «Новопеределкино» и создадут новые автомобильные и пешеходные связи», — сообщила Княжевская.

Проект планировки разработан специалистами Института Генплана Москвы. Он охватывает территорию в 217,8 га.

Также предусмотрено строительство двух новых развязок, которые в том числе обеспечат связь с планируемой автомобильной дорогой Солнцево — Бутово — Видное.

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