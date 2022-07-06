В Москве расширили проект ранней помощи детям с особенностями развития
- РИА Новости
Об этом сообщает НТВ со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
За каждой семьёй, где рождается ребёнок с особенностями развития, закреплён координатор, который поможет оформить документы, получить технические средства реабилитации, подобрать индивидуальную программу ранней помощи и поддержит в самых разных ситуациях.
Теперь к программе присоединились ещё девять учреждений соцзащиты, поэтому раннюю помощь смогут получить ещё 600 семей.
Ранее в беседе с «Известиями» врач-педиатр «СМ-Клиника. Дети» Ольга Татаркина напомнила о важности вакцинации детей и рассказала об обязательных прививках.