В Москве расширили проект ранней помощи детям с особенностями развития. Теперь возможность сопровождения координатором смогут получить 600 семей.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

За каждой семьёй, где рождается ребёнок с особенностями развития, закреплён координатор, который поможет оформить документы, получить технические средства реабилитации, подобрать индивидуальную программу ранней помощи и поддержит в самых разных ситуациях.

Теперь к программе присоединились ещё девять учреждений соцзащиты, поэтому раннюю помощь смогут получить ещё 600 семей.

Ранее в беседе с «Известиями» врач-педиатр «СМ-Клиника. Дети» Ольга Татаркина напомнила о важности вакцинации детей и рассказала об обязательных прививках.