В Москве расширили проект ранней помощи детям с особенностями развития

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В Москве расширили проект ранней помощи детям с особенностями развития. Теперь возможность сопровождения координатором смогут получить 600 семей.
В Москве расширили проект ранней помощи детям с особенностями развития
  • РИА Новости

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

За каждой семьёй, где рождается ребёнок с особенностями развития, закреплён координатор, который поможет оформить документы, получить технические средства реабилитации, подобрать индивидуальную программу ранней помощи и поддержит в самых разных ситуациях.

Теперь к программе присоединились ещё девять учреждений соцзащиты, поэтому раннюю помощь смогут получить ещё 600 семей.

Ранее в беседе с «Известиями» врач-педиатр «СМ-Клиника. Дети» Ольга Татаркина напомнила о важности вакцинации детей и рассказала об обязательных прививках.

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