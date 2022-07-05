Профессор Бандурин дал советы по путешествиям в июле

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Эксперт по туризму, профессор Финансового университета Александр Бандурин дал советы по путешествиям в июле.
Профессор Бандурин дал советы по путешествиям в июле
  • РИА Новости

В беседе с изданием Pravda.Ru он заявил, что нужно ориентироваться на собственные потребности. Любителям дикого отдыха эксперт посоветовал рассмотреть Челябинскую область, Карелию или Урал, где много озёр.

Бандурин также выразил мнение, что для отдыха желательно выбирать менее туристические места.

«Все традиционные места — Байкал, Карелия — это уже известные вещи. Там сейчас не протолкнёшься. А есть места неожиданные, но очень интересные», — рассказал он.

Любителям жаркой погоды эксперт предложил рассмотреть такие варианты, как Курган и Астрахань.

Ранее в беседе с НСН вице-президент объединения «Опора России», генеральный директор компании «Конструктор путешествий» Алексей Кожевников высказался об идее создания круглогодичного курорта на Каспийском море.

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