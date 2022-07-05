В Подмосковье совершили более 4,2 млн поездок на автобусных маршрутах до аэропортов

В Московской области совершили более 4,2 млн поездок на автобусных маршрутах до аэропортов Шереметьево, Внуково и Домодедово с начала 2022 года.

РИА Новости