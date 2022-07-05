В Подмосковье совершили более 4,2 млн поездок на автобусных маршрутах до аэропортов
- РИА Новости
Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Минтранса.
«Чаще всего пользователи общественного транспорта ездили в аэропорт Шереметьево, что составило 50% от числа всех поездок», — заявила зампред областного правительства Анна Кротова.
Наибольшей популярностью пользовался маршрут №21K «Лобня (м/р Южный) — Шереметьево».
Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что со дня запуска движения поездов по Московскому центральному кольцу (МЦК) пассажиры совершили более 750 млн поездок.