Профессор Сафонов прокомментировал ситуацию с ценами на компьютеры

Доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала Финуниверситета при правительстве России Александр Сафонов прокомментировал ситуацию с ценами на компьютеры.

«Период снижения стоимости компьютеров продлится, по всей видимости, до начала осени. А далее их цены будут зависеть от курса рубля, поскольку именно он сейчас и оказывает основное влияние на ценообразование», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, к осени можно ожидать стабилизации спроса и только в 2023 году — постепенного роста.

Ранее старший научный сотрудник Научно-исследовательского института радиоэлектроники и приборостроения Омского государственного технического университета Дмитрий Клыпин в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о причинах перебоев в работе беспроводных наушников и колонок.