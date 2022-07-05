Профессор Сафонов прокомментировал ситуацию с ценами на компьютеры

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Доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала Финуниверситета при правительстве России Александр Сафонов прокомментировал ситуацию с ценами на компьютеры.
Профессор Сафонов прокомментировал ситуацию с ценами на компьютеры
  • РИА Новости

«Период снижения стоимости компьютеров продлится, по всей видимости, до начала осени. А далее их цены будут зависеть от курса рубля, поскольку именно он сейчас и оказывает основное влияние на ценообразование», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, к осени можно ожидать стабилизации спроса и только в 2023 году — постепенного роста.

Ранее старший научный сотрудник Научно-исследовательского института радиоэлектроники и приборостроения Омского государственного технического университета Дмитрий Клыпин в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о причинах перебоев в работе беспроводных наушников и колонок.

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