В Подмосковье открылся молодёжный форум «Территория смыслов»

В подмосковном Солнечногорске прошло открытие Всероссийского молодёжного форума «Территория смыслов» платформы «Росмолодёжь. События».

Об этом сообщает Life.ru.

С 5 июля по 5 августа будут проходить лекции, мастер-классы и нетворкинги. Смены трансформированы в тематические сообщества, среди которых «Город», «Образование», «Бизнес» и «Общество».

Также запланированы смены «Безопасность», «Управление», «Политика».

Форум проходит в мастерской управления «Сенеж» платформы «Россия — страна возможностей».

Ранее ФАН сообщало, что гендиректор автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал о её работе.