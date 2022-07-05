Продажи коммерческих автомобилей в России выросли на 41% в июне

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Продажи новых коммерческих автомобилей в России выросли на 41% в июне по сравнению с маем. Всего за месяц продано 11 572 таких транспортных средства.
Продажи коммерческих автомобилей в России выросли на 41% в июне
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

По словам экспертов, третий месяц подряд цифра продаж грузовых машин оказывается выше, чем в сегменте лёгких коммерческих машин (LCV).

По итогам июня в России реализовано 5766 грузовиков, или половина от общего объёма реализации коммерческой техники. По отношению к маю показатель вырос на 35%.

Также за июнь продано 4895 единиц LCV (+59%).

Ранее главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков в беседе с Nation News дал советы по покупке машины в 2022 году.

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