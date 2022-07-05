Продажи коммерческих автомобилей в России выросли на 41% в июне
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
По словам экспертов, третий месяц подряд цифра продаж грузовых машин оказывается выше, чем в сегменте лёгких коммерческих машин (LCV).
По итогам июня в России реализовано 5766 грузовиков, или половина от общего объёма реализации коммерческой техники. По отношению к маю показатель вырос на 35%.
Также за июнь продано 4895 единиц LCV (+59%).
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