Продажи коммерческих автомобилей в России выросли на 41% в июне

Продажи новых коммерческих автомобилей в России выросли на 41% в июне по сравнению с маем. Всего за месяц продано 11 572 таких транспортных средства.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

По словам экспертов, третий месяц подряд цифра продаж грузовых машин оказывается выше, чем в сегменте лёгких коммерческих машин (LCV).

По итогам июня в России реализовано 5766 грузовиков, или половина от общего объёма реализации коммерческой техники. По отношению к маю показатель вырос на 35%.

Также за июнь продано 4895 единиц LCV (+59%).

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