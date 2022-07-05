Автоэксперт Славнов дал советы по уходу за машиной в жаркую погоду

Автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов дал советы по уходу за машиной в жаркую погоду.

«По техрегламенту завода-изготовителя антифриз (охлаждающую жидкость) необходимо заменять раз в пятилетку или когда машина проезжает 100—150 тыс. км пробега», — заявил он в беседе с изданием Pravda.Ru.

По его словам, если автомобиль перегрелся во время вынужденного простоя в пробке, то лучше дать машине остыть и только потом завести её и двигаться дальше.

«Если перегрелись в пробке, остановитесь, остудите машину. Ни в коем случае не открывайте пробку радиатора! Потому что вся жидкость у вас выльется как минимум, как максимум — получите ожоги», — предупредил он.

Как добавил Славнов, если машина снова закипела, то стоит поехать в ближайший сервис.

Ранее автоэксперт Дмитрий Болысов в беседе с «Радио 1» напомнил о рисках при установке спортивных шин на обычные машины.