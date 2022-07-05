Автоэксперт Попов объяснил популярность машин китайских марок

Автоэксперт Дмитрий Попов объяснил популярность машин китайских марок.

«Просто в одной точке экономической сошлись несколько факторов. Фактор номер один — всё-таки китайцы не стоят на месте. И их автопром, не будем скрывать, умело копируя и повторяя шаг за шагом чужие разработки, всё равно прогрессирует», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, китайские производители умело обходят многие проблемы, среди которых мировые перебои с поставками микрочипов.

Как прогнозирует Попов, в будущем может быть довольно много коллабораций между производителями России и КНР.

Ранее автоэксперт Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулём», в беседе с Nation News дал советы по покупке машины в 2022 году.