Автоэксперт Гудков прокомментировал ситуацию с ценами на машины в России

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Заместитель главного редактора «За рулём» Никита Гудков прокомментировал ситуацию с ценами на автомобили в России.
Автоэксперт Гудков прокомментировал ситуацию с ценами на машины в России
  • Gettyimages.ru

В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что теоретически могут подешеветь машины тех марок, на которые цены были откровенно «перегреты» в марте-апреле, а главное — те машины, по которым сохраняются поставки и локальное производство.

Как отметил Гудков, дилеры в основном распродают запасы со складов, попутно занимаясь переходом на более перспективные бренды или другие направления в автобизнесе.

«Распродают, понятно, задорого — лучше реализовывать несколько машин в месяц, чем скинуть разом всё и остановить операционную деятельность вовсе», — добавил эксперт.

Ранее автоэксперт Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулём», в беседе с Nation News дал советы по покупке машины в 2022 году.

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