Автоэксперт Гудков прокомментировал ситуацию с ценами на машины в России
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В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что теоретически могут подешеветь машины тех марок, на которые цены были откровенно «перегреты» в марте-апреле, а главное — те машины, по которым сохраняются поставки и локальное производство.
Как отметил Гудков, дилеры в основном распродают запасы со складов, попутно занимаясь переходом на более перспективные бренды или другие направления в автобизнесе.
«Распродают, понятно, задорого — лучше реализовывать несколько машин в месяц, чем скинуть разом всё и остановить операционную деятельность вовсе», — добавил эксперт.
Ранее автоэксперт Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулём», в беседе с Nation News дал советы по покупке машины в 2022 году.