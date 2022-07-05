Риелтор посоветовал вкладывать в недвижимость только в случае реальной необходимости

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Вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов порекомендовал вкладывать деньги в жильё только в случае, если в этом есть реальная необходимость.
Риелтор посоветовал вкладывать в недвижимость только в случае реальной необходимости
  • РИА Новости

Об этом он сказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Несмотря на то, что, по словам Самойлова, в качестве инвестиций недвижимость сейчас рассматривать не стоит, покупать квартиру для улучшения жилищных условиях, в случае необходимости, надо.

«Если рассуждать чисто математически, то, наверное, не очень выгодно. Но штука ведь в том, что жильё — это одна из базовых потребностей человека. И тут мы сразу подходим к тому, что жизнь нельзя отложить на потом. Нужно строить семью, нужно рожать детей. Для этого нужны нормальные жилищные условия. Я глубоко убеждён в том, что покупать квартиру надо не тогда, когда, может быть, удастся поймать самую выгодную цену (скорее всего, не удастся дилетанту), непрофессионалу поймать не удастся. Покупать надо тогда, когда есть реальная необходимость и уверенность в собственных возможностях», — объяснил риелтор. 

Ранее в беседе с НСН вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов прокомментировал ситуацию на рынке вторичного жилья.

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