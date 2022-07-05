Климатическую повестку рассмотрят на выездной сессии ВЭФ-2022 на Сахалине
- РИА Новости
На мероприятии обсудят проблемы и развитие электрического, водородного и газомоторного транспорта на Дальнем Востоке, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на правительство Сахалина.
В кругу вопросов — создание ветропарка на Сахалине и водородного кластера на Камчатке, развитие беспилотного транспорта и инфраструктуры, производство в России транспортных средств с уменьшенным углеродным следом.
Ранее, по сообщениям телеканала «360», вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что в России утвердили десять планов адаптации к изменению климата. Они подготовлены федеральными органами исполнительной власти.