Климатическую повестку рассмотрят на выездной сессии ВЭФ-2022 на Сахалине

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В Южно-Сахалинске в пятницу, 8 июля, состоится выездная сессия ВЭФ-2022. Она посвящена реализации климатических программ по достижению углеродной нейтральности.
Климатическую повестку рассмотрят на выездной сессии ВЭФ-2022 на Сахалине
  • РИА Новости

На мероприятии обсудят проблемы и развитие электрического, водородного и газомоторного транспорта на Дальнем Востоке, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на правительство Сахалина.

В кругу вопросов — создание ветропарка на Сахалине и водородного кластера на Камчатке, развитие беспилотного транспорта и инфраструктуры, производство в России транспортных средств с уменьшенным углеродным следом.

Ранее, по сообщениям телеканала «360», вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что в России утвердили десять планов адаптации к изменению климата. Они подготовлены федеральными органами исполнительной власти.

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