В Чувашии открыли мемориал труженикам тыла «Строителям безмолвных рубежей»
- РИА Новости
Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на главу городского округа Ступино, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Сергея Мужальских, мемориал в Чувашии посвящён трудовому подвигу жителей Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.
По его словам, мемориал посвящён в том числе и ступинцам, которые с первых дней войны усердно трудились во имя Победы.
Торжественное открытие состоялось в рамках II Всероссийского форума городов трудовой доблести «Рубежи Победы», в котором приняли участие делегации из 40 городов России.
Ранее ФАН сообщило, что в Шахтёрском районе Донецкой Народной Республики восстанавливают мемориальный комплекс Саур-Могила, который пострадал в результате боевых действий в 2014 году.