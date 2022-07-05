В Чувашии открыли мемориал труженикам тыла «Строителям безмолвных рубежей»

В селе Байгулово (Чувашская республика) состоялась торжественная церемония открытия мемориала труженикам тыла «Строителям безмолвных рубежей» с участием делегации из Московской области.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на главу городского округа Ступино, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Сергея Мужальских, мемориал в Чувашии посвящён трудовому подвигу жителей Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.

По его словам, мемориал посвящён в том числе и ступинцам, которые с первых дней войны усердно трудились во имя Победы.

Торжественное открытие состоялось в рамках II Всероссийского форума городов трудовой доблести «Рубежи Победы», в котором приняли участие делегации из 40 городов России.

Ранее ФАН сообщило, что в Шахтёрском районе Донецкой Народной Республики восстанавливают мемориальный комплекс Саур-Могила, который пострадал в результате боевых действий в 2014 году.