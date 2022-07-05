Интерфакс сообщил об обысках у начальника ГИБДД Петербурга и Ленинградской области
Сотрудники силовых ведомств проводят обыски у начальника управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семёнова, пишет Интерфакс со ссылкой на источник.
- РИА Новости
По словам источника, обыски проходят в кабинете и дома у полицейского.
Причины следственных действий не называются.
Агентство уточнило, что не располагает официальным подтверждением этих данных.
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