Интерфакс сообщил об обысках у начальника ГИБДД Петербурга и Ленинградской области

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Сотрудники силовых ведомств проводят обыски у начальника управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семёнова, пишет Интерфакс со ссылкой на источник.
Интерфакс сообщил об обысках у начальника ГИБДД Петербурга и Ленинградской области
  • РИА Новости

По словам источника, обыски проходят в кабинете и дома у полицейского. 

Причины следственных действий не называются.

Агентство уточнило, что не располагает официальным подтверждением этих данных.

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