Специалисты назвали самые популярные мужские украшения
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Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказали байеры магазина дизайнерских украшений Poison Drop.
«Как показали наблюдения, во-первых, всегда есть спрос на браслеты и бусы из натуральных камней... Во-вторых, есть спрос на цепи», — сообщили представители бренда.
Кроме того, популярностью у мужчин пользуются украшения с жемчугом, моносерьги и каффы.
Как ранее сообщила газета «Взгляд», третий форум «Российская креативная неделя» пройдёт с 7 по 10 июля в московском «Парке Горького».