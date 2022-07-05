Специалисты назвали самые популярные мужские украшения

Самыми популярными мужскими украшениями стали цепи, браслеты и бусы из натуральных камней.

Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказали байеры магазина дизайнерских украшений Poison Drop.

«Как показали наблюдения, во-первых, всегда есть спрос на браслеты и бусы из натуральных камней... Во-вторых, есть спрос на цепи», — сообщили представители бренда.

Кроме того, популярностью у мужчин пользуются украшения с жемчугом, моносерьги и каффы.

Как ранее сообщила газета «Взгляд», третий форум «Российская креативная неделя» пройдёт с 7 по 10 июля в московском «Парке Горького».