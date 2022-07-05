Губернатор: по Курской области прилетело более 20 миномётных снарядов со стороны Украины

Губернатор Роман Старовойт сообщил, что на территорию Курской области прилетело более 20 миномётных снарядов со стороны Украины.

По его словам, противник целенаправленно бил по электроподстанции и храму села Попово-Лежачи.

«Прилетело более 20 миномётных снарядов. Пострадали восемь жилых домов, церковь, заборы, хозпостройки и огороды», — сказал Старовойт.

Также губернатор заявил о наличии повреждений водонапорной башни, трансформатора и электросетей.

Ранее губернатор Курской области сообщил, что украинская армия открыла огонь из артиллерии по населённым пунктам Глушковского района Курской области.

По предварительным данным, никто не пострадал.