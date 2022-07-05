Губернатор: по Курской области прилетело более 20 миномётных снарядов со стороны Украины

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Губернатор Роман Старовойт сообщил, что на территорию Курской области прилетело более 20 миномётных снарядов со стороны Украины.
Губернатор: по Курской области прилетело более 20 миномётных снарядов со стороны Украины
  • РИА Новости

По его словам, противник целенаправленно бил по электроподстанции и храму села Попово-Лежачи.

«Прилетело более 20 миномётных снарядов. Пострадали восемь жилых домов, церковь, заборы, хозпостройки и огороды», — сказал Старовойт.

Также губернатор заявил о наличии повреждений водонапорной башни, трансформатора и электросетей.

Ранее губернатор Курской области сообщил, что украинская армия открыла огонь из артиллерии по населённым пунктам Глушковского района Курской области.

По предварительным данным, никто не пострадал.

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