Губернатор: по Курской области прилетело более 20 миномётных снарядов со стороны Украины
- РИА Новости
По его словам, противник целенаправленно бил по электроподстанции и храму села Попово-Лежачи.
«Прилетело более 20 миномётных снарядов. Пострадали восемь жилых домов, церковь, заборы, хозпостройки и огороды», — сказал Старовойт.
Также губернатор заявил о наличии повреждений водонапорной башни, трансформатора и электросетей.
Ранее губернатор Курской области сообщил, что украинская армия открыла огонь из артиллерии по населённым пунктам Глушковского района Курской области.
По предварительным данным, никто не пострадал.