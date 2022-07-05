Автоэксперт Моржаретто прокомментировал динамику цен на машины

Автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал динамику цен на машины.

«Если говорить о тех компаниях, которые приостановили работу в России, у них какие-то остатки довольно большие автомобилей есть, на несколько месяцев торговли. И они цены снижать вряд ли будут», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, китайский автопром, в свою очередь, постепенно наращивает обороты. В настоящее время наблюдается тренд к снижению стоимости машин с учётом роста цен весной, отметил Моржаретто.

Эксперт прогнозирует, что производители из КНР частично будут снижать стоимость моделей, имеющихся в наличии, а новые автомобили будут продавать по новым ценам.

Ранее автоэксперт Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулём», в беседе с Nation News дал советы по покупке машины в 2022 году.