Шойгу рассказал о госиспытаниях ракет «воздух — воздух» для Су-57

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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу рассказал о госиспытаниях ракет «воздух — воздух» малой и средней дальности для истребителей пятого поколения Су-57.
Шойгу рассказал о госиспытаниях ракет «воздух — воздух» для Су-57
  • РИА Новости

«В текущем году планируем завершить государственные испытания ракет и поставить первые серийные партии в эксплуатацию», — заявил он на совещании. Его слова приводит РИА Новости.

Су-57 — многоцелевой сверхзвуковой всепогодный фронтовой истребитель, предназначенный для завоевания господства в воздухе. Машина выполнена по интегральной аэродинамической схеме, при которой крыло и фюзеляж фактически образуют единое целое. Благодаря этому подъёмную силу создают не только плоскости крыла, но и корпус.

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