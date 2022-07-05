Опубликован российский рейтинг самых ликвидных марок автомобилей с пробегом

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Специалисты портала «Авто.ру» опубликовали рейтинг самых рентабельных автомобилей на вторичном рынке в России. Список возглавили Lada, Toyota и Mercedes-Benz.

Об этом сообщает газета «Известия».

Так, согласно результатам исследования, Lada стала самой распространённой маркой на вторичном рынке, доля предложений составила 17%.

Второе место в рейтинге занимает Toyota с долей предложений почти 8%. Третье и четвёртое места делят Mercedes-Benz и BMW — по 5,5% предложений соответственно.

В топ также вошли Hyundai, Kia, Nissan, Volkswagen, Ford и Renault.

Ранее автоэксперт Пётр Баканов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию на рынке подержанных машин.

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