Задержан замначальника Крымской таможни

Короткая ссылка
Задержан заместитель начальника Крымской таможни, подозреваемый в превышении должностных полномочий. Ещё один фигурант — руководитель компании-подрядчика.
Задержан замначальника Крымской таможни
  • Legion-Media

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на региональное ГСУ СК России.

Оперативные мероприятия проведены совместно с сотрудниками ФСБ и отдела по противодействию коррупции Крымской таможни.

«В рамках следствия проведены обыски по местам работы и жительства фигурантов уголовных дел. От подследственных получены признательные показания, в ходе допросов они подробно сообщили обо всех противоправных действиях. С учётом данных обстоятельств судом им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — заявили в ведомстве.

По данным следствия, в марте 2021 года был подписан контракт на выполнение работ по капремонту здания таможни в Евпатории с коммерческой фирмой. Во время ремонта подчинённые неоднократно докладывали о проблемах на стройке. Тем не менее был подписан акт о приёмке работ, которые фактически не были выполнены.

«В то же время, согласно результатам экспертизы, стоимость фактически не выполненных работ по госконтракту составила свыше 3,5 млн рублей», — отметили следователи.

В результате заведено уголовное дело.

В апреле сообщалось, что бывшему замминистра по развитию Дальнего Востока Александру Крутикову и его соучастнику предъявили обвинение в превышении должностных полномочий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить