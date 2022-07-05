Задержан замначальника Крымской таможни

Задержан заместитель начальника Крымской таможни, подозреваемый в превышении должностных полномочий. Ещё один фигурант — руководитель компании-подрядчика.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на региональное ГСУ СК России.

Оперативные мероприятия проведены совместно с сотрудниками ФСБ и отдела по противодействию коррупции Крымской таможни.

«В рамках следствия проведены обыски по местам работы и жительства фигурантов уголовных дел. От подследственных получены признательные показания, в ходе допросов они подробно сообщили обо всех противоправных действиях. С учётом данных обстоятельств судом им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — заявили в ведомстве.

По данным следствия, в марте 2021 года был подписан контракт на выполнение работ по капремонту здания таможни в Евпатории с коммерческой фирмой. Во время ремонта подчинённые неоднократно докладывали о проблемах на стройке. Тем не менее был подписан акт о приёмке работ, которые фактически не были выполнены.

«В то же время, согласно результатам экспертизы, стоимость фактически не выполненных работ по госконтракту составила свыше 3,5 млн рублей», — отметили следователи.

В результате заведено уголовное дело.

В апреле сообщалось, что бывшему замминистра по развитию Дальнего Востока Александру Крутикову и его соучастнику предъявили обвинение в превышении должностных полномочий.