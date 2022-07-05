Между Челябинском и Екатеринбургом будет курсировать поезд «Орлан»

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев договорились о запуске скоростного поезда между двумя региональными центрами — Челябинском и Екатеринбургом.
Между Челябинском и Екатеринбургом будет курсировать поезд «Орлан»
  • РИА Новости

Соглашение было подписано на международной промышленной выставке «Иннопром», которая проходит в Екатеринбурге, сообщает интернет-издание argumenti.ru.

Отмечается, что перевозить пассажиров будет поезд «Орлан» с тремя вагонами. Его максимальная скорость — 120 км/ч.

По словам Текслера, есть договорённость с РЖД по ускорению маршрута, в частности по модернизации путей и контактной сети.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в московском метро в поездах «Русич» и «Номерной» до конца года отремонтируют 201 вагон и капитально обновят ещё 27.

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