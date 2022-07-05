Между Челябинском и Екатеринбургом будет курсировать поезд «Орлан»
- РИА Новости
Соглашение было подписано на международной промышленной выставке «Иннопром», которая проходит в Екатеринбурге, сообщает интернет-издание argumenti.ru.
Отмечается, что перевозить пассажиров будет поезд «Орлан» с тремя вагонами. Его максимальная скорость — 120 км/ч.
По словам Текслера, есть договорённость с РЖД по ускорению маршрута, в частности по модернизации путей и контактной сети.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что в московском метро в поездах «Русич» и «Номерной» до конца года отремонтируют 201 вагон и капитально обновят ещё 27.