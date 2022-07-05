В Москве рассказали о проектах реорганизации 46 заброшенных промзон
- РИА Новости
Столько проектов утвердили власти с начала года, передаёт НТВ.
Мэр столицы Сергей Собянин подчеркнул, что новые строительные инициативы — это не только серьёзные вложения в экономику Москвы, но и новые рабочие места.
В настоящее время идёт реорганизация в промзонах «Кунцево», «Алтуфьевское шоссе» и на двух участках промзоны «Коровино».
Реорганизуют и заброшенные стройки в Тропарёве-Никулине и на промышленной территории «Братцево».
Ранее НСН сообщала, что на месте бывшей промышленной зоны «Южное Очаково» в Москве будет построено общежитие для размещения сотрудников городских служб.