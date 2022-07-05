В Москве рассказали о проектах реорганизации 46 заброшенных промзон

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В Москве 46 заброшенных промышленных зон реорганизуют, преобразив в современные комплексы с жилыми кварталами, деловыми центрами и новыми производствами.
В Москве рассказали о проектах реорганизации 46 заброшенных промзон
  • РИА Новости

Столько проектов утвердили власти с начала года, передаёт НТВ.

Мэр столицы Сергей Собянин подчеркнул, что новые строительные инициативы — это не только серьёзные вложения в экономику Москвы, но и новые рабочие места.

В настоящее время идёт реорганизация в промзонах «Кунцево», «Алтуфьевское шоссе» и на двух участках промзоны «Коровино».

Реорганизуют и заброшенные стройки в Тропарёве-Никулине и на промышленной территории «Братцево».

Ранее НСН сообщала, что на месте бывшей промышленной зоны «Южное Очаково» в Москве будет построено общежитие для размещения сотрудников городских служб.

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