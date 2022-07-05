В столице начались работы по очистке и углублению дна акватории Москвы-реки

Работы по очистке и углублению дна акватории Москвы-реки начались на пассажирских столичных причалах.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

По словам заместителя мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, планируется углубить дно трёх причалов и очистить 17 причалов до конца сезона навигации.

Он отметил, что работы проводят в утренние часы в будни, чтобы сохранить бесперебойное судоходство.

Бирюков уточнил, что чистить Москву-реку необходимо, так как она загрязнена бытовым мусором и металлоломом. Мусор может повредить теплоходы.

Как ранее сообщала НСН, основные работы по комплексной реабилитации Битцевского леса в Москве должны быть завершены в 2022 году.