В МЧС по Самарской области рассказали, как избежать пожаров в лесу
- РИА Новости
Как сообщает sovainfo.ru со ссылкой на специалистов ГУ МЧС России по региону, причиной возгораний, как правило, становятся человеческая халатность и нарушение правил пожарной безопасности.
Чтобы избежать лесных пожаров, эксперты порекомендовали не разводить костры в зелёной зоне, не поджигать сухую траву на полях, не оставлять непотушенные спички и сигареты, а также пропитанные горючими веществами материалы на природе.
Кроме того, специалисты не советуют заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах, так как искры из глушителя могут вызвать пожар.
В случае обнаружения возгорания необходимо постараться его потушить или обратиться за помощью.
Ранее URA.RU со ссылкой на сообщение Обь-Иртышского УГМС предупредило жителей ЯНАО о сильном ветре и высокой пожароопасности.