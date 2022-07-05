В МЧС по Самарской области рассказали, как избежать пожаров в лесу

В Самарской области из-за жары и высокого риска возникновения лесных пожаров с 4 по 8 июля объявили «жёлтый» уровень опасности. В МЧС России по Самарской области рассказали, как избежать пожаров в лесу.

Как сообщает sovainfo.ru со ссылкой на специалистов ГУ МЧС России по региону, причиной возгораний, как правило, становятся человеческая халатность и нарушение правил пожарной безопасности.

Чтобы избежать лесных пожаров, эксперты порекомендовали не разводить костры в зелёной зоне, не поджигать сухую траву на полях, не оставлять непотушенные спички и сигареты, а также пропитанные горючими веществами материалы на природе.

Кроме того, специалисты не советуют заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах, так как искры из глушителя могут вызвать пожар.

В случае обнаружения возгорания необходимо постараться его потушить или обратиться за помощью.

Ранее URA.RU со ссылкой на сообщение Обь-Иртышского УГМС предупредило жителей ЯНАО о сильном ветре и высокой пожароопасности.