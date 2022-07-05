Москвичи пожертвовали на благотворительность более 27 млн рублей через портал mos.ru

Жители столицы направили на благотворительные цели более 27 млн рублей через портал mos.ru.

Так, жители города помогали многодетным семьям, тяжелобольным детям, людям с инвалидностью и иным нуждающимся, а также бездомным животным, информирует издание «Вести Подмосковья».

«Мы регулярно модернизируем сервис. Например, теперь пользователи могут переводить пожертвования нескольким организациям одним платежом», — отметил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.

С начала работы сервиса им воспользовались уже порядка 30 тыс. горожан. На странице можно ознакомиться с программами 62 проверенных фондов.

Ранее основатель и президент фонда «Филантроп» Геннадий Аничкин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал об истории премии, которую вручает Всероссийское общество инвалидов.