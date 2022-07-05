Москвичи пожертвовали на благотворительность более 27 млн рублей через портал mos.ru

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Жители столицы направили на благотворительные цели более 27 млн рублей через портал mos.ru.
Москвичи пожертвовали на благотворительность более 27 млн рублей через портал mos.ru
  • РИА Новости

Так, жители города помогали многодетным семьям, тяжелобольным детям, людям с инвалидностью и иным нуждающимся, а также бездомным животным, информирует издание «Вести Подмосковья».

«Мы регулярно модернизируем сервис. Например, теперь пользователи могут переводить пожертвования нескольким организациям одним платежом», — отметил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.

С начала работы сервиса им воспользовались уже порядка 30 тыс. горожан. На странице можно ознакомиться с программами 62 проверенных фондов.

Ранее основатель и президент фонда «Филантроп» Геннадий Аничкин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал об истории премии, которую вручает Всероссийское общество инвалидов.

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