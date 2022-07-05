Специалист по недвижимости Шлома рассказал о ценах на жильё в Москве

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Директор управления вторичного рынка компании «ИНКОМ-Недвижимость» Сергей Шлома прокомментировал цены на жильё в Москве.
Специалист по недвижимости Шлома рассказал о ценах на жильё в Москве
  • РИА Новости

В беседе с Life.ru он заявил, что в июне стоимость 1 кв. м первички на территории старой Москвы составила 358,3 тыс. рублей (-2,2% за месяц и +15,3% за год), на присоединённых территориях — 229,3 тыс. (-0,4% за месяц и +19,5% за год).

Что касается вторичного рынка, то 1 кв. м в старой Москве стоит 281 тыс. рублей (-1,47% за месяц и +4% за год), на присоединённых территориях — 198,9 тыс. рублей (-1% за месяц и +9% за год).

«По наблюдениям экспертов компании, потенциальный спрос на рынке (звонки и обращения) сегодня в значительной степени формируют люди, которые не собираются приобретать квартиру в данный момент. Многие пока откладывают выход на сделку», — отметил Шлома.

Как прогнозирует эксперт, в перспективе давление на цены продолжится даже на фоне оживления спроса.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.

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