Специалист по недвижимости Лашкевич прокомментировала ситуацию на вторичном рынке

Ведущий эксперт BuyBuyHouse Марина Лашкевич прокомментировала ситуацию на вторичном рынке.

«Рынок вторичной недвижимости гибкий, так как цена не назначается застройщиком директивно (исходя из внешних факторов). Рыночная стоимость определяется конкретными покупателями и их ценовыми предложениями. В мае и апреле продавцы жили воспоминаниями о ценах 2021-го и начала 2022 года. Они крайне неохотно принимали новые условия игры и не снижали цены», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, в связи с этим на рынке стало более 85% альтернативных сделок, продавали и покупали те, кому было важно и нужно совершить сделку здесь и сейчас.

Как отметила Лашкевич, к настоящему времени ситуация изменилась и, даже если в объявлении квартира, например, стоит 6 млн рублей, продавец будет готов уступить до 500 тыс.

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