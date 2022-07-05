Специалист по недвижимости Лашкевич прокомментировала ситуацию на вторичном рынке

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Ведущий эксперт BuyBuyHouse Марина Лашкевич прокомментировала ситуацию на вторичном рынке.
Специалист по недвижимости Лашкевич прокомментировала ситуацию на вторичном рынке
  • РИА Новости

«Рынок вторичной недвижимости гибкий, так как цена не назначается застройщиком директивно (исходя из внешних факторов). Рыночная стоимость определяется конкретными покупателями и их ценовыми предложениями. В мае и апреле продавцы жили воспоминаниями о ценах 2021-го и начала 2022 года. Они крайне неохотно принимали новые условия игры и не снижали цены», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, в связи с этим на рынке стало более 85% альтернативных сделок, продавали и покупали те, кому было важно и нужно совершить сделку здесь и сейчас.

Как отметила Лашкевич, к настоящему времени ситуация изменилась и, даже если в объявлении квартира, например, стоит 6 млн рублей, продавец будет готов уступить до 500 тыс.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.

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