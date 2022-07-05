Москва и Петербург возглавили список российских городов по числу бронирований в июне

Короткая ссылка
В сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали, какие места размещения выбирали путешествующие по России туристы в июне. Выяснилось, что чаще всего они останавливались в Москве, Петербурге и Адлере.
Москва и Петербург возглавили список российских городов по числу бронирований в июне
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru».

В начале лета доля бронирований отелей по России составила 86%, за год она снизилась на 7%.

Как уточняется, Москва возглавила список городов, где чаще всего останавливались туристы. Интерес путешественников к Петербургу, который занял вторую строчку рейтинга, вырос на 64%.

В топ также вошли Адлер (+61%), Казань (+11%), Екатеринбург (-23%), Сочи (+41%), Нижний Новгород (+44%), Калининград (+32%) и Краснодар (-38%).

Замкнул список Ростов-на-Дону, востребованность которого в сравнении с июнем 2021-го снизилась на 28%.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить