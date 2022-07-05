Москва и Петербург возглавили список российских городов по числу бронирований в июне

В сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали, какие места размещения выбирали путешествующие по России туристы в июне. Выяснилось, что чаще всего они останавливались в Москве, Петербурге и Адлере.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

В начале лета доля бронирований отелей по России составила 86%, за год она снизилась на 7%.

Как уточняется, Москва возглавила список городов, где чаще всего останавливались туристы. Интерес путешественников к Петербургу, который занял вторую строчку рейтинга, вырос на 64%.

В топ также вошли Адлер (+61%), Казань (+11%), Екатеринбург (-23%), Сочи (+41%), Нижний Новгород (+44%), Калининград (+32%) и Краснодар (-38%).

Замкнул список Ростов-на-Дону, востребованность которого в сравнении с июнем 2021-го снизилась на 28%.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.