Бочкарёв: на станции «Марьина Роща» начинают пусконаладку самого длинного в метро Москвы эскалатора

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Пусконаладочные работы начинаются на всех восьми эскалаторах строящейся станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии Московского метрополитена, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: на станции «Марьина Роща» начинают пусконаладку самого длинного в метро Москвы эскалатора
  • РИА Новости

«В первую очередь начнётся пусконаладка соединяющих вестибюль с платформенным участком четырёх 130-метровых эскалаторов — самых длинных в Московском метрополитене. Будет также производиться очистка направляющих ступеней и цепей», — сообщил Бочкарёв.

По его словам, станция строится на глубине около 70 м.

«Далее начнётся пусконаладка четырёх эскалаторов длиной 30 м, расположенных в зоне пересадки на действующую станцию «Марьина Роща» Люблинско-Дмитровской линии. Сейчас на потолке наклонного хода, в котором расположены эскалаторы, завершается монтаж водозащитных зонтов», — уточнил он.

Со своей стороны, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что на станции полностью завершены монолитные работы, уложено верхнее строение пути, идёт архитектурная отделка платформы.

«Кроме того, ведётся подготовка к покраске путевых стен. Одновременно с этим идёт монтаж инженерных систем, а также раскладка кабельно-проводниковой продукции», — рассказал он.

Как отметил Кравцов, на базе станции БКЛ создаётся транспортно-пересадочный узел, в состав которого, помимо действующей станции салатовой ветки, войдёт платформа МЦД-2.

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