Нижний Новгород стал самым бюджетным направлением для отдыха этим летом

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Российский сервис бронирования отелей и квартир составил рейтинг самых бюджетных направлений для отдыха летом 2022 года. Его возглавил Нижний Новгород.
Нижний Новгород стал самым бюджетным направлением для отдыха этим летом
  • РИА Новости

Как сообщает ИА «Время Н», рейтинг был сформирован сервисом Tvil.ru на основании данных бронирования отелей и квартир.

По оценке аналитиков, в Нижнем Новгороде, который занял первое место в топ-10 недорогих туристических направлений, средняя стоимость ночи при продолжительности отдыха в три ночи составила 3195 рублей. 

В десятку лидеров также вошли Суздаль, Петрозаводск, Железноводск, Углич, Керчь, Тамань, посёлок Сенной в Краснодарском крае, село Заветное в Крыму и курорт Банное в Башкирии.

Ранее в беседе с НСН вице-президент объединения «Опора России», генеральный директор компании «Конструктор путешествий» Алексей Кожевников высказался об идее создания круглогодичного курорта на Каспийском море.

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