В Приморском крае прошли учения разведчиков
- РИА Новости
Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.
Также известно, что в ходе учений разведчики нашли условного противника в лесу с помощью новейших комплексов разведки и средств связи, а для уничтожения врага организовали засаду.
Кроме того, военные прошли так называемую тропу разведчика — полосу препятствий, включающую стену, ров, подвесной мост, колючую проволоку и минное поле.
Ранее «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа сообщил, что в Балтийском море прошли учения морской авиации и подразделений специального назначения Балтфлота.