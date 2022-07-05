В Приморском крае прошли учения разведчиков

В лесах Приморского края прошли учения разведчиков.

Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

Также известно, что в ходе учений разведчики нашли условного противника в лесу с помощью новейших комплексов разведки и средств связи, а для уничтожения врага организовали засаду.

Кроме того, военные прошли так называемую тропу разведчика — полосу препятствий, включающую стену, ров, подвесной мост, колючую проволоку и минное поле.

Ранее «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа сообщил, что в Балтийском море прошли учения морской авиации и подразделений специального назначения Балтфлота.