Названы самые популярные у россиян страны для отдыха в 2022 году

Согласно результатам исследования СГ «АльфаСтрахование», у россиян самыми популярными странами для летнего отдыха в 2022 году стали Турция и государства, входящие в Шенгенскую зону. На третьем месте по популярности — внутренние поездки по России.

РИА Новости

Соответствующую информацию специалисты получили по итогам анализа данных полисов страхования путешествующих, сообщает «Газета.Ru». В списке популярных направлений также остаются Израиль и Грузия, ОАЭ и Абхазия. Внимание россиян привлекают и страны, которые входят в Шенгенскую зону, — Греция, Испания и Франция. Ранее директор по развитию и коммуникациям Tvil.ru Оксана Шустикова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказалась об электронных путёвках.