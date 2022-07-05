Названы самые популярные у россиян страны для отдыха в 2022 году
- РИА Новости
Соответствующую информацию специалисты получили по итогам анализа данных полисов страхования путешествующих, сообщает «Газета.Ru».
В списке популярных направлений также остаются Израиль и Грузия, ОАЭ и Абхазия.
Внимание россиян привлекают и страны, которые входят в Шенгенскую зону, — Греция, Испания и Франция.
Ранее директор по развитию и коммуникациям Tvil.ru Оксана Шустикова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказалась об электронных путёвках.