Россияне назвали стоимость ремонта мечты

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FinTech-платформа «Ремонт со СберУслугами» и медиахолдинг Rambler&Co провели опрос среди 2 тыс. россиян и выяснили их мнение о стоимости ремонта мечты в своём жилье.
Россияне назвали стоимость ремонта мечты
  • Gettyimages.ru

Как пишет «Газета.Ru», 43% опрошенных уверены, что ремонт мечты можно сделать менее чем за 1 млн рублей.

Треть респондентов (27%) отметили, что им для соответствующих работ потребуется от 1 до 3 млн. Ещё 13% участников исследования назвали сумму 3—5 млн, а 8% — 5—10 млн рублей.

О ремонте стоимостью более 10 млн рублей мечтают 9% опрошенных.

Ранее НСН сообщала, что столичные производители строительных материалов увеличили объём инвестиций в основной капитал. Только за последние пять лет их объём вырос более чем в четыре раза. 

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