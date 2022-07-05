Россияне назвали стоимость ремонта мечты

FinTech-платформа «Ремонт со СберУслугами» и медиахолдинг Rambler&Co провели опрос среди 2 тыс. россиян и выяснили их мнение о стоимости ремонта мечты в своём жилье.

Как пишет «Газета.Ru», 43% опрошенных уверены, что ремонт мечты можно сделать менее чем за 1 млн рублей.

Треть респондентов (27%) отметили, что им для соответствующих работ потребуется от 1 до 3 млн. Ещё 13% участников исследования назвали сумму 3—5 млн, а 8% — 5—10 млн рублей.

О ремонте стоимостью более 10 млн рублей мечтают 9% опрошенных.

Ранее НСН сообщала, что столичные производители строительных материалов увеличили объём инвестиций в основной капитал. Только за последние пять лет их объём вырос более чем в четыре раза.