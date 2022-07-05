В Гознаке рассказали, какие российские купюры подделывают чаще всего

В Гознаке рассказали, что в России чаще всего подделывают купюры номиналами в 5 тыс. рублей и в 1 тыс. рублей.

«Подделывали больше всего и продолжат больше всего подделывать купюру в 5 тыс. рублей. Подделки 2 тыс. рублей по итогу 2021 года заняли третье место — после 1 тыс. Тут нужно понимать, что банкнот номиналом 2 тыс. рублей в обращении пока мало и подделок тоже не так много», — сообщил Трачук в беседе с «Российской газетой».

По его словами, фальшивомонетчики, как правило, подделывают купюры с наибольшим номиналом. Он добавил, что в России сейчас нечасто подделывают деньги.

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