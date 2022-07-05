В Гознаке рассказали, какие российские купюры подделывают чаще всего

Короткая ссылка
В Гознаке рассказали, что в России чаще всего подделывают купюры номиналами в 5 тыс. рублей и в 1 тыс. рублей.
В Гознаке рассказали, какие российские купюры подделывают чаще всего
  • Legion-Media

«Подделывали больше всего и продолжат больше всего подделывать купюру в 5 тыс. рублей. Подделки 2 тыс. рублей по итогу 2021 года заняли третье место — после 1 тыс. Тут нужно понимать, что банкнот номиналом 2 тыс. рублей в обращении пока мало и подделок тоже не так много», — сообщил Трачук в беседе с «Российской газетой».

По его словами, фальшивомонетчики, как правило, подделывают купюры с наибольшим номиналом. Он добавил, что в России сейчас нечасто подделывают деньги.

Ранее сайт kp.ru провёл опрос и выяснил, какие опасения россияне испытывают перед отпуском.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить