Глава Курской области сообщил об отсутствии пострадавших при обстреле региона
- РИА Новости
«Результаты утреннего обстрела: по предварительной информации, пострадавших нет», — написал он в Telegram-канале.
По словам губернатора, в селе Попово-Лежачи повреждено несколько домов, в Тёткине и Попово-Лежачах нет света.
Также Старовойт заявил, что «угроза обстрела ещё не миновала».
Ранее губернатор сообщил сообщил, что украинская армия открыла огонь из артиллерии по населённым пунктам Глушковского района Курской области.