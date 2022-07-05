Глава Курской области сообщил об отсутствии пострадавших при обстреле региона

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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что, по предварительной информации, пострадавших в результате обстрела приграничных населённых пунктов со стороны украинских войск в регионе нет.
Глава Курской области сообщил об отсутствии пострадавших при обстреле региона
  • РИА Новости

«Результаты утреннего обстрела: по предварительной информации, пострадавших нет», — написал он в Telegram-канале.

По словам губернатора, в селе Попово-Лежачи повреждено несколько домов, в Тёткине и Попово-Лежачах нет света. 

Также Старовойт заявил, что «угроза обстрела ещё не миновала».

Ранее губернатор сообщил сообщил, что украинская армия открыла огонь из артиллерии по населённым пунктам Глушковского района Курской области.

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