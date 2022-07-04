В России запустили конкурс среди компаний горнолыжной индустрии

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В России запустили конкурс среди компаний горнолыжной индустрии, заявки принимаются до осени.
В России запустили конкурс среди компаний горнолыжной индустрии
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Ростуризм.

«Очень рада, что мы стали партнёрами первой национальной премии «Горы России». Она должна стать одним из главных ориентиров для тех, кто не представляет свой отдых без лыж или сноуборда, своеобразным знаком качества для горнолыжных курортов», — заявила глава ведомства Зарина Догузова.

Народное голосование начнётся 1 сентября. Одновременно эксперты выберут лидеров по дополнительным номинациям. Итоги конкурса подведут 30 октября.

Ранее основатель и гендиректор туроператора АРТ-ТУР Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН рассказал, какие зарубежные направления пользуются наибольшей популярностью у россиян.

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