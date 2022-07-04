В российской Лиге защиты должников посоветовали внимательно изучать кредитный договор

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Генеральный директор российской Лиги защиты должников Сергей Крылов посоветовал внимательно изучать кредитный договор.
В российской Лиге защиты должников посоветовали внимательно изучать кредитный договор
  • РИА Новости

В беседе с радио «Комсомольская правда» он отметил, что проблема не только в мелком шрифте, но и в том, что сам текст написан юридическим языком, который не всегда понятен.

«То есть от того, что человек прочитает, ничего не изменится, он всё равно не поймёт, о чём идёт там речь. Кроме того, зачастую в договоре очень много отсылочных норм. Например, когда говорят, что, согласно каким-то правилам, каким-то тарифам, при этом ничего не предоставляя. И человек, читая, не понимает, под чем подписывается, потому что не видит других дополнительных документов, на которые ссылается договор», — пояснил эксперт.

Он рекомендовал не подписывать договор сразу, а просить копию, чтобы изучить текст в спокойной обстановке, в том числе с помощью интернета.

Ранее Александр Бородкин, лидер трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие», в беседе с kp.ru дал советы по сбережению средств.

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