В Подмосковье ввели в эксплуатацию более 7,7 млн квадратных метров жилья с начала года

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В Московской области ввели в эксплуатацию более 7,7 млн кв. м жилья с начала 2022 года, заявил губернатор Андрей Воробьёв на совещании с главами городских округов и министрами региона.
В Подмосковье ввели в эксплуатацию более 7,7 млн квадратных метров жилья с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

Как отметил Воробьёв, 5,3 млн кв. м — индивидуальное жилищное строительство.

Большинство проектов находится на территории Домодедова и Ступина, а также в Богородском и Истринском горокругах.

«Это всё очень востребовано сегодня на рынке», — добавил губернатор.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.

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