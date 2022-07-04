В Подмосковье ввели в эксплуатацию более 7,7 млн квадратных метров жилья с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».
Как отметил Воробьёв, 5,3 млн кв. м — индивидуальное жилищное строительство.
Большинство проектов находится на территории Домодедова и Ступина, а также в Богородском и Истринском горокругах.
«Это всё очень востребовано сегодня на рынке», — добавил губернатор.
Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.