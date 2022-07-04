В Подмосковье планируют сделать социальные карты виртуальными

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В Московской области планируют сделать социальные карты виртуальными.
В Подмосковье планируют сделать социальные карты виртуальными
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы идём дальше и планируем сделать социальную карту виртуальной, потому что всем удобно, когда её не нужно носить. У тебя с собой всегда телефон, и ты сможешь приложить телефон, чтобы по нему проехать», — рассказала вице-губернатор Ирина Каклюгина.

Она также отметила, что с июля подмосковным жителям не нужно приходить в МФЦ за получением ряда услуг.

«Ежегодно 700 тыс. человек ходили в МФЦ и показывали оригиналы паспорта, свидетельства о рождении или какие-то справки. Мы это отменили с июля. По 15 услугам больше никуда ходить не нужно — сверка больше не нужна, мы это делаем автоматически», — пояснила Каклюгина.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что на Ярцевской улице в Москве откроют восьмой флагманский офис «Мои документы».

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