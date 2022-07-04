В «Автостате» подсчитали среднюю цену подержанной машины в июне
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия».
По оценке экспертов, данный показатель на 0,1% больше, чем месяцем ранее.
Если сравнивать июньскую цифру с той, что была в январе, рост цен составил 15%.
Как отметили аналитики, если сравнивать с результатом годичной давности, то подержанные автомобили подорожали на 62%.
Ранее автоэксперт Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулём», в беседе с Nation News дал советы по покупке машины в 2022 году.