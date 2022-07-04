В «Автостате» подсчитали среднюю цену подержанной машины в июне

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Средняя цена легковой машины с пробегом в России в июне 2022 года составила 1,21 млн рублей, заявили в аналитическом агентстве «Автостат».
В «Автостате» подсчитали среднюю цену подержанной машины в июне
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

По оценке экспертов, данный показатель на 0,1% больше, чем месяцем ранее.

Если сравнивать июньскую цифру с той, что была в январе, рост цен составил 15%.

Как отметили аналитики, если сравнивать с результатом годичной давности, то подержанные автомобили подорожали на 62%.

Ранее автоэксперт Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулём», в беседе с Nation News дал советы по покупке машины в 2022 году.

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