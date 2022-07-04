Кузнецова рассказала о поддержке, необходимой для российских семей

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Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова рассказала о поддержке, которая необходима российским семьям.
Кузнецова рассказала о поддержке, необходимой для российских семей
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета».

В ходе встречи комитета по вопросам семьи, женщин и детей с многодетными семьями Кузнецова заявила, что первое направление — это повышение благополучия семьи, второе — воспитание детей в духе традиционных ценностей.

«Казалось бы, эти традиции передаются из поколения в поколение, но, видя, что сегодня не каждый ребёнок имеет образ благополучной, хорошей, крепкой семьи, нам нужно помогать детям. Нам нужно помочь им стать хорошими родителями в дальнейшем», — отметила депутат.

Она добавила, что также важно встать на защиту традиционных ценностей.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области приняли новую меру поддержки для семей с детьми.

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